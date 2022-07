Acabou o NOS Alive 2022. Viva o NOS Alive 2023

A 15.ª edição do festival NOS Alive está marcada para os dias 6 a 8 de julho de 2023, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, anunciou o promotor, Álvaro Covões.

A informação foi revelada aos jornalistas, no recinto do festival, num balanço da edição deste ano que terminou este sábado à noite, com lotação esgotada.

À agência Lusa, Álvaro Covões considerou que a edição deste ano – adiada duas vezes por causa da pandemia da covid-19 – foi positiva, apesar dos constrangimentos, nomeadamente na circulação dos aeroportos no espaço europeu.

Em 2023, o festival voltará a ter três dias de duração, regressando ao formato habitual, uma vez que este ano contou excecionalmente com quatro dias.

No Passeio Marítimo de Algés, a organização contabilizou a presença de 210.000 pessoas este ano, nos quatro dias, tendo esgotado os bilhetes para sexta-feira e hoje, o último desta edição do festival.

Em conferência de imprensa, Álvaro Covões revelou que, das 210.000 pessoas, 25.000 foram estrangeiros.

Stromae, The Strokes, Florence + The Machine, Dino d’Santiago, Metallica, St. Vincent e Da Weasel, que atuam hoje no palco principal, são alguns dos 165 artistas e bandas que fizeram parte da edição deste ano do festival Alive.