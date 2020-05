Acabou a época para Marcano

O defesa central Iván Marcano tem uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai ser operado, revelou o FC Porto, sem indicar o tempo de paragem do futebolista espanhol. O habitual titular no eixo defensivo dos ‘dragões’ contraiu a lesão no treino, no centro de estágios no Olival, numa altura em que a equipa treinada por Sérgio Conceição prepara o regresso à I Liga de futebol, depois da interrupção devido à pandemia de covid-19.

Na curta nota divulgada no site oficial do FC Porto na Internet, apenas é referido que o jogador, de 32 anos, vai “ser submetido a uma intervenção cirúrgica logo que estejam reunidas as melhores condições clínicas para o fazer”.

Tendo em conta a gravidade da lesão, o jogador deve enfrentar um longo período de paragem e falhar o que resta da temporada.

O central, que esta temporada regressou ao clube da invicta, depois uma época ao serviço dos italianos da Roma, contabiliza, até ao momento, um total de seis golos em 37 jogos em todas as competições.

No treino, Sérgio Conceição voltou a chamar o guarda-redes Francisco Meixedo, o médio Fábio Vieira e o avançado João Mário, sendo que Marcano é agora a única baixa no plantel, quando faltam cerca de duas semanas para o campeonato ser retomado, com o reinício previsto para 04 de junho.

Com 25 jornadas disputadas na I Liga, o FC Porto comanda a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica, e 14 que o Sporting de Braga, terceiro classificado.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.