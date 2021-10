Acabaste o Abitur com boas notas? Candidata-te aos Prémios de Mérito

Até ao dia 12 de novembro encontra-se aberto o período de receção de candidaturas ao programa de Prémios de Mérito destinado a estudantes portugueses ou com dupla nacionalidade portuguesa e alemã, que tenham concluído com mérito reconhecido, nos anos de 2019, 2020 ou 2021, o ensino secundário na Alemanha, ou seja o Abitur, e estejam inscritos no primeiro semestre do ensino universitário (semestre de inverno 2021/22) ou equivalente, na Alemanha.

A iniciativa, anteriormente designada bolsas de estudo, tem registado uma boa recetividade junto dos seus destinatários, tendo já premiado ao longo dos anos dezenas de jovens portugueses e luso-alemães.

Assim será novamente, graças ao concurso de várias entidades patrocinadoras que desejam continuar a apoiar os estudantes portugueses e lusodescendentes. Cada Prémio de Mérito atribuído recebe a designação de um patrocinador.

Na presente edição do programa, está prevista a atribuição de seis Prémios de Mérito no valor de mil euros cada:

– Prémio de Mérito Sana Hotel

– Prémio de Mérito Santander

– Prémio de Mérito Caixa Geral de Depósitos

– Prémio de Mérito BKM

– Prémio de Mérito BIAL

– Prémio de Mérito Montepio

O embaixador de Portugal em Berlim, “congratula-se com esta parceria em prol dos jovens estudantes da nossa Comunidade e agradece publicamente às instituições patrocinadoras”. Veja abaixo a mensagem completa de Francisco Ribeiro de Menezes relativa a esta iniciativa.

Os estudantes premiados receberão os Prémios de Mérito, em data e local a determinar, no decurso do próximo mês de dezembro.

