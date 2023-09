Abusos sexuais na Igreja: Grupo VITA dirige-se também aos emigrantes

O Grupo VITA iniciou um programa de ações de sensibilização e formação sobre abusos sexuais com várias entidades ligadas à Igreja, destinado aos portugueses emigrados.

Em comunicado, o grupo considera importante informar e apoiar juridicamente eventuais vítimas de abusos que residam no estrangeiro, providenciando vários meios de contacto para apoio e denúncias via internet ou telefone.

O apelo é dirigido a crianças, jovens ou adultos (sobreviventes ou outros) vítimas de crimes de natureza sexual (passados ou atuais), cometidos por membros da Igreja Católica, sacerdotes ou leigos, no contexto da Igreja Católica em Portugal. Mas o grupo trabalha e acolhe ainda elementos da Igreja que estejam suspensos do exercício do ministério (ou outros referenciados pelas Dioceses) e que desejem ser ajudados, além de pessoas (jovens ou adultos) que, não tendo cometido crimes sexuais, se sintam em risco e com necessidade de ajuda na área da sexualidade e, por fim, pessoas (jovens ou adultos) que tenham cometido crimes sexuais.

Recorde-se que o Grupo VITA é um grupo isento, autónomo e independente, que visa acolher, escutar, acompanhar e prevenir as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal, numa lógica de intervenção sistémica.

O Grupo VITA adota uma posição inclusiva e de respeito pela diversidade, sem discriminação em razão de ascendência, sexo, género, etnia, língua, território de origem, religião, ou ausência desta, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social, identidade e expressão de género ou orientação sexual.