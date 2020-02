Abrunhosa: já ouviu a nova versão de “É preciso ter calma”?

Em Novembro do ano passado, Pedro Abrunhosa e os Comité Caviar celebraram em quatro noites inéditas nos Coliseus de Lisboa e Porto as músicas de ‘Espiritual’, o mais recente álbum de originais do músico, a par de outros momentos da sua discografia num registo diferente do habitual. ‘Poético, despojado, sustentado na fragilidade das Canções sem lhes perder nem a força nem o mistério.’ Foi assim que Pedro Abrunhosa se referiu ao concerto que pensou especialmente para os Coliseus. É de uma das noites no Porto o registo em vídeo da versão especial que fez para ‘É Preciso Ter Calma’, um dos seus clássicos maiores, que agora partilha.

Sobre os concertos esgotados no Coliseu do Porto, o Jornal de Notícias escreveu: ”E se dúvidas ainda houvesse de que seria uma noite para despir sentimentos, o compositor nascido do jazz acabaria por avisar: ‘Este espetáculo não é para entreter, é para sentir’. Por isso, não basta cantar as canções dele com ele, coisa que o público até fez quase do início ao fim do concerto. É preciso prestar atenção às letras. Cada vez mais, porque Abrunhosa é isso: o escritor de canções que não ignora o país e o mundo onde vivemos.”

Em fase de composição e escrita, Pedro Abrunhosa regressou à estrada, com o Teatro Municipal de Vila Real esgotado para o receber, acontecendo o mesmo amanhã em Tomar e no dia 21 em Olhão.

Paralelamente à música, Pedro Abrunhosa encontra-se ainda a comissariar o ciclo de conferências “Arte e Espiritualidade” em cooperação com a Fundação Serralves, tal como aconteceu em 2019. “Belo no Horror, horror do Belo” dará o mote à próxima conferência agendada para a primeira semana de Março, em data a anunciar, num convite à discussão em torno das temáticas de ódio e violência, contando com as presenças de Esther Mucznik, Paulo Moura e Francisco José Viegas. Este ciclo de conferências tem vindo a criar na Fundação Serralves diálogos entre espiritualidade, ciência, filosofia, religião e pensamento com vultos do universo cultural europeu como D. Tolentino de Mendonça, Siza Vieira, Gonçalo M. Tavares, Pedro Cabrita Reis, Lídia Jorge, Joana Vasconcelos, ou o filósofo francês Luc Ferry, entre muitos outros.