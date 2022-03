Abriu uma nova rede para académicos portugueses nos EUA

Com o objetivo de reunir professores e académicos de origem portuguesa nos Estados Unidos, o Portuguese Beyond Borders Institute lançou a Rede Luso-Americana de Liderança de Educadores (PAELN).

“É uma rede de liderança e mentoria que queremos estabelecer na comunidade luso-americana a nível nacional, através da California State University, em Fresno, e do Portuguese Beyond Borders Institute”, disse Diniz Borges, presidente do instituto.

Ele disse que os objetivos da rede são “conectar, reconhecer e capacitar os educadores através do estabelecimento de oportunidades de mentoria, advogando em nome dos líderes educacionais luso-americanos, realizando debates sobre o papel da educação no século XXI e promovendo a conscientização cultural”, como cita o The Herald News.

Ashley Fagundes, orientadora académica da California State University, Fresno, e Linda Carvalho-Cooley, professora de Comunicação do Reedley College e da California State University, Fresno, já colaboram com o PAELN.

“Será uma ótima maneira de nos conectarmos e celebrarmos a nossa herança portuguesa, que é incrivelmente importante, e uma história que não queremos perder”, referiu Linda.

“Outro aspecto positivo é manter vivo o ensino da cultura”, acrescentou. “Acho que uma das coisas que podemos fazer é discutir a história de nossos rituais, nossos símbolos e por que eles são importantes para nós.” Um dos propósitos, acrescentou, será trocar ideias sobre métodos e iniciativas com bons resultados que os professores estão a experimentar.

Ashley salientou ainda que a componente de networking e aprendizagem mútua será importante. “É definitivamente uma coisa necessária”, reforçou. “Podemos não ser o maior grupo minoritário, mas acho que muita gente ficaria surpreendida com o número de portugueses na educação”.

Vários luso-americanos ocupam cargos de liderança na educação. Uma dessas histórias de sucesso pertence ao lisboeta Alberto Carvalho, que recentemente assumiu o cargo de superintendente do distrito escolar unificado de Los Angeles, o segundo maior dos Estados Unidos, com mais de 660 mil alunos.

A conselheira terminou ainda referindo que a rede vai abrir portas a muitas oportunidades, seja de professores, seja de outros profissionais da educação.