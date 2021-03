Abriram as inscrições para os cursos de língua portuguesa no Luxemburgo

A Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo anunciou esta semana a abertura das inscrições para os cursos de língua portuguesa nas modalidades de ensino integrado, complementar e paralelo, para o próximo ano letivo. As mesmas estarão abertas até 30 de abril de 2021.

Cursos Integrados em língua portuguesa

Estes cursos, que ocorrem durante o horário escolar, contribuem para uma melhor compreensão de determinadas disciplinas do currículo luxemburguês, pois os alunos seguem o programa de Despertar para as Ciências (2° e 3° ciclos) e de Ciências naturais e humanas (4° ciclo) em português. Atualmente, esta modalidade de ensino é oferecida em seis escolas de ensino fundamental, em Diekirch, Dudelange, Ettelbruck, Grevenmacher, Wasserbillig e na cidade do Luxemburgo. Para inscrever o seu educando deve preencher este formulário, entregar o formulário que irá receber na escola ao professor titular ou remetê-lo diretamente à Coordenação de Ensino Português.

Cursos Complementares de língua portuguesa

Destinados aos alunos dos ciclos 2 a 4, estes cursos realizam-se fora do horário escolar, seguindo um programa específico, que articula o plano de estudos do ensino fundamental e os programas de português do Camões, I.P.. Atualmente, esta modalidade de ensino é oferecida em 14 escolas de ensino fundamental, em Differdange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Vianden e na cidade do Luxemburgo. Para inscrever o seu educando, deve preencher este formulário, entregar o formulário que irá receber na escola ao professor titular ou remetê-lo diretamente à Coordenação de Ensino Português.

Cursos Paralelos de língua e cultura portuguesas

Destinados aos alunos do ensino fundamental (a partir do ciclo 2) e do ensino secundário, realizam-se fora do horário escolar. Os alunos seguem os programas de português do Camões, I.P. e as orientações do QuaREPE – Quadro de Referência para o Ensino Português no Estrangeiro. Atualmente, a oferta compreende mais de 40 cursos, espalhados um pouco por todo o país.

Os encarregados de educação dos alunos já inscritos devem proceder à renovação da inscrição para o próximo ano letivo na plataforma EPE Digital ou autorizar o professor a efetuar essa renovação.

Para novas inscrições, ou seja, alunos que pretendam frequentar os cursos de língua e cultura portuguesas, pela primeira vez, os encarregados de educação devem proceder ao preenchimento deste formulário de inscrição em linha disponível no Portal de Serviços do Camões, I.P. ou remeter o impresso devidamente preenchido e assinado diretamente à Coordenação de Ensino ou a um professor da rede Ensino de Português no Estrangeiro. Para mais informações, pode consultar a brochura informativa ou a página do Camões, I.P..