Abreu Advogados entre as melhores do mundo

Os sócios do escritório José Eduardo Martins, Maria Dulce Soares e Paulo de Tarso Domingues foram considerados “Lawyer of the Year”. A área de propriedade intelectual e tecnologias da informação foi ainda distinguida com “Best Law Firm of the Year 2021”. O “Best Lawyers” nomeou 46 advogados da Abreu Advogados, o maior número de sempre obtido pela sociedade.

A edição de 2021 do Best Lawyers, um dos rankings internacionais mais prestigiados para o sector da advocacia, acaba de ser lançada. A Abreu Advogados obteve o maior número de sempre de advogados nomeados por este diretório, entre sócios, consultores, e associados, este ano foram reconhecidos, nas suas áreas de prática, 46 advogados da Abreu.

O Best Lawyers selecionou ainda os melhores advogados do ano em cada área de prática, tendo este ano premiado como “Lawyers of the Year” os sócios José Eduardo Martins em Direito do Ambiente, Maria Dulce Soares em Direito Fiscal e Paulo de Tarso Domingues na área de prática de Contencioso & Arbitragem. Nas distinções de equipas, foi também premiada a área de prática de Propriedade Intelectual e Tecnologias da Informação da Abreu Advogados foi também reconhecida com o prémio “Best Law Firm of the Year 2021”.

Para Duarte de Athayde, Managing Partner da Abreu Advogados, “este resultado deixa-nos, naturalmente, muito satisfeitos e orgulhosos, pelo prestígio que significa para nós. As distinções individuais e de equipa obtidas pela Abreu Advogados são o reconhecimento da nossa capacidade de estabelecer relações de elevada confiança com os nossos clientes e evidenciam o trabalho dos nossos advogados na procura de soluções jurídicas que permitem superar os desafios”.

Nos últimos 10 anos, esta é a 13.ª vez que um dos advogados da Abreu obtém este reconhecimento de “Lawyer of the Year”.

O diretório americano Best Lawyers baseia-se na opinião dos pares, através de um processo de pesquisa transparente com advogados da mesma jurisdição.

