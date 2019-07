Aberto concurso de fotografia de árvores portuguesas

A 3ª. edição do concurso de fotografia “A Árvore”, lançado pela Câmara de Vila Nova de Gaia (Porto), convida todos os residentes em Portugal a captar árvores até ao dia 27 de agosto para “sensibilizar a comunidade para a sua importância”.

No regulamento do concurso, criado pela autarquia através do Parque Biológico de Gaia, é referido que os “fotógrafos, amadores e profissionais, nacionais ou estrangeiros residentes em Portugal”, podem participar de forma gratuita, enviando até seis fotografias de árvores em território nacional.

O concurso está dividido em quatro categorias, que incluem fotografias de “exemplares notáveis de árvores”, de qualquer ecossistema florestal de Portugal, de ações de conservação da floresta e ainda trabalhos de jovens dos 12 aos 18 anos.

Um júri vai selecionar as melhores fotografias que serão depois expostas e atribuir prémios dentro de cada uma das categorias.