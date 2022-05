“Aberto 24 Horas”, um espetáculo para ver quando for a Portugal

A Ensemble – Sociedade de Actores apresenta “Aberto 24 Horas” de Jacinto Lucas Pires nos dias 9, 10 e 11 de junho na Casa das Artes de Famalicão, seguindo depois para o espaço Pérola Negra, no Porto, de 15 de junho a 2 de julho.

“Horácio pede moedas para a jukebox e depois tenta enganar a máquina para ficar com elas. É ele o narrador da história, mas estão sempre a interrompê-lo. É assim a vida, e o bar “Aberto 24 Horas” — um lugar de noite contínua — é mais ou menos o mundo inteiro.

A dona do bar serve ao balcão e tem interesses nas duas margens sexuais. O senhor “divorciado” é casadíssimo, rico e cumpridor. O galã do snooker é inseguro. Já o musculado das cervejas é um economista, revolucionário, a quem a noiva deu com os pés. Quando a mulher-bomba aparece, o pequeno mundo daquele lugar começa a tremer.

Haverá confusões amorosas e assim, haverá o drama do dinheiro e a luta de classes, haverá fantasmas e visões de tipo espiritual. Uma história atravessada de canções e gestos estranhamente inocentes — como a nossa.

Os noticiários enchem-se todos os dias de catástrofes e intrigas, mas talvez o essencial da vida aconteça de noite, no escuro, em segredo. Em lugares como o deste mundo: ‘Aberto 24 Horas’”.

“Aberto 24 Horas” conta com encenação e cenografia de Jorge Pinto. A interpretação é de Daniel Silva, Pedro Mendonça, Tiago Araújo, Pedro Galiza e Joana Africano

O elenco integra em figuração específica uma turma da ACE Famalicão, no âmbito da sua formação em contexto de trabalho.

“Aberto 24 Horas” é uma coprodução: Ensemble – Sociedade de Actores / Casa das Artes de Famalicão.