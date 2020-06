Abertas inscrições para aulas de português em França

As autoridades francesas informaram que vão reconduzir a atual rede de cursos para o próximo ano letivo de 2020/2021. A inscrição deverá ser feita pelos encarregados de educação através do preenchimento dos inquéritos de inscrição disponibilizados por estas escolas sobre a opção de aprendizagem de línguas estrangeiras. Existem, contudo, departamentos que ainda não procederam a estas inscrições e que o farão num futuro próximo.

A lista completa de estabelecimentos de ensino que integram a rede de cursos de ensino integrado no ano letivo 2019/2020 pode ser consultada através desta ligação.

O Governo português afirma estar a fazer diligências no sentido do possível alargamento da rede do ensino da língua portuguesa a outras áreas territoriais do país.

Apela-se às comunidades portuguesas e lusodescendentes que não deixem de manifestar junto da Coordenação do Ensino do Português em França o seu interesse na abertura de novos cursos de português, onde estes ainda não estão disponíveis, para que esse interesse possa ser devidamente sinalizado junto das autoridades francesas competentes.

No âmbito da reforma do ensino secundário francês, deixou de ser possível fazer exame do baccalauréat (BAC) de outras línguas que não as frequentadas no 2º e 3º ciclos de escolaridade. É, por isso, fundamental que os alunos que pretendam fazer o exame do BAC de Língua Portuguesa optem por esta língua a partir dos seguintes anos de escolaridade: 6ème, como Langue Vivante A, ou 5 ème, como Langue Vivante B.

Eventuais dúvidas acerca das inscrições para o ano letivo de 2020/2021 serão esclarecidas pela Coordenação de Ensino do Português em França e devem ser remetidas para o seguinte endereço: cepe.franca@camoes.mne.pt