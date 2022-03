Abel troca elogios antes da grande final no Brasil

Abel Ferreira do Palmeiras e Rogério Ceni do São Paulo encontram-se num frente a frente na TV brasileira, antes da final a duas mãos do Campeonato Paulista, e gladiaram-se com argumentos recheados de desportivismo.

Os treinadores rivais e invictos nos últimos embates do “Paulistão” arrancaram um empate no confronto com mérito, tendo optado pelo “politicamente correto”.

Ao longo do desafio, ambos trocaram “elogios ao trabalho do rival”, antes do próximo “dérbi” da capital do país sul-americano, cuja primeira mão é já nesta madrugada (1h40), sendo o jogo final no próximo domingo, no Allianz Park, casa do Palmeiras.