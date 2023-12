Abel na corrida ao troféu Rei da América

O português Abel Ferreira, bicampeão pelo Palmeiras, está entre os cinco treinadores de futebol mais votados para o Rei da América do jornal uruguaio El Pais, juntamente com Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Luis Zubeldía e Fernando Diniz.

Abel Ferreira, de 45 anos, tem a forte concorrência de Lionel Scaloni, também de 45 anos, campeão com a seleção da Argentina no Mundial de 2022, no Qatar, que procura no domingo, na 38.ª edição do troféu, somar o segundo triunfo consecutivo.

Há um ano, Lionel Scaloni, que também conquistou uma Copa América pela ‘albiceleste’, obteve 107 dos 218 votos possíveis e superou Abel Ferreira (35) e o brasileiro Dorival Junior (28).

O argentino Marcelo Bielsa, de 68 anos, que em maio assumiu com sucesso o comando da seleção do Uruguai, também é um forte candidato a intrometer-se na luta pelo título de Rei da América, que já conquistou em 2009, quando era selecionador do Chile.

O brasileiro Fernando Diniz, de 49 anos, que conquistou a Copa Libertadores com o Fluminense, e o argentino Luís Zubeldía, de 42, que ergueu a Copa Sul-Americana com a LDU Quito, do Equador, são os restantes candidatos.

Conforme noticiou hoje o jornal El País, receberam também votos Fernando Batista, Renato Portaluppi, Gustavo Álvarez, Néstor Lorenzo, Daniel Oldrá, Jorge Fossati, César Farías, Gabriel Milito, Marcelo Broli e Jorge Almirón, estes sem qualquer hipótese de serem eleitos.