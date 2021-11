Abel Ferreira vence novamente a Libertadores

A República Checa e a Alemanha anunciaram este sábado suspeitas de casos da nova variante do SARS-CoV-2, a Omicron. Nos Países Baixos, esta manhã aterraram 61 pessoas com covid-19 vindas da África do Sul, país onde a estirpe foi inicialmente detetada. As autoridades holandesas estão agora a analisar se estes passageiros estão infetados com a Omicron.