Abel Ferreira mantém mistério: Benfica ou renovação?

No Palmeiras desde novembro de 2020, Abel Ferreira está nas graças do torcedor do Palmeiras, com dois títulos da Conmebol Libertadores e até agora mantém-se invencível na disputa do campeonato Paulista. Porém já recusou três propostas do clube para renovar.

No Brasil dizem que é primeira escolha do Benfica, mas o treinador diz que “a decisão está tomada” e que vai falar primeiro com a família e os jogadores, antes de revelar a sua escolha, disse em entrevista no Canal Cultura. O Palmeiras quer a sua renovação até 2025.

O que pensam os adeptos do Benfica? A Bola lançou esta questão ao cibernautas e o apoio à manutenção do atual treinador Nelson Veríssimo chega aos 28,5 %, o que mostra que a eliminação do Ajax comprou-lhe tempo e apoio dos adeptos benfiquistas. Mesmo assim 45,8 % preferem que Rui Costa escolha outro treinador para a próxima época.