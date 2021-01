Abel contra Santos na final da Libertadores

Os brasileiros do Santos qualificaram-se pela quinta vez para a final da Taça Libertadores em futebol, ao vencerem quarta-feira na receção aos argentinos do Boca Juniors por 3-0, juntando-se ao Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira.

Depois do 0-0 no La Bombonera, na primeira mão das ‘meias’, os brasileiros, liderados por Jesualdo Ferreira no início da campanha, impuseram-se no Estádio Vila Belmiro com golos de Diego Pituca (16 minutos), Yeferson Soteldo (49) e Lucas Braga (51).

A terceira final 100% brasileira, depois de duas com o São Paulo (bateu o Athletico Paranaense em 2005 e perdeu com o Internacional em 2006), está marcada para 30 de janeiro, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, onde o Santos vai tentar repetir 1962, 1963 e 2011 e o Palmeiras o título de 1999, com Luiz Felipe Scolari.

Na terça-feira, o Palmeiras, de Abel Ferreira, qualificou-se para a final, apesar do desaire por 2-0 na receção ao River Plate, num jogo muito polémico, em que o VAR negou aos argentinos um terceiro golo que teria anulado o 0-3 da primeira mão.