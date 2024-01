Abater os gramas de dezembro e janeiro

Comemorei o meu aniversário no passado dia 3 de Janeiro e a partir da proxima segunda-feira irei abater os 800 gramas que ganhei em Dezembro e Janeiro. O meu fígado também reclama descanso e talvez vá uma semanita para as terma do Cartaxo. Na verdade, bebo muito pouco vinho, e tenho muita pena de não ser um grande apreciador do que de melhor Portugal tem.

Obrigado a todos que se cotizaram e compraram um Seat Leon para me oferecerem no dia do meu aniversário. Agradeço também a todos os outros que me congratularam, mas também a todos que não me telefonaram ou não enviaram mensagens com receio de puderem incomodar, mas que agora e abrindo este espaço, podem-me elogiar, falar dos milagres em que participei activamente.

Pedro Guimarães