AACP: há oito anos a apoiar a comunidade portuguesa na Suíça

Nuno Santos, fundador da Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa (AACP) foi entrevistado pelo BOM DIA por ocasião do I Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa. A AACP desenvolve “vários programas de apoio à comunidade portuguesa na Suíça”.

Nuno Santos esclarece que se trata de uma estrutura já com oito anos. Aproveita para destacar o mais recente projeto na área da educação, “um protocolo de cooperação com uma escola pública portuguesa para que os jovens portugueses que estão na Suíça possam frequentar o ensino secundário em Portugal”. Esta iniciativa vem somar-se a um protocolo já existente com uma escola privada portuguesa, e que abrange do sétimo ao 12º ano.

No âmbito do I Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa Nuno Santos participou num colóquio sobre associativismo, que considerou muito importante para conhecer o trabalho que é feito em prol das comunidades portuguesas fora do país. O fundador da AACP reiterou a sua vontade de que este tipo de iniciativa se repita.

Confira a entrevista completa: