A Vuelta em 2024 poderá começar em Lisboa

Os meios de comunicação espanhóis estão a avançar a possibilidade de Lisboa voltar a receber uma etapa da Vuelta.

Depois de Barcelona, o arranque da maior prova de ciclismo em Espanha pode acontecer na capital portuguesa já em 2024.

A revista El Trapezio acrescenta que “caso tal aconteça, será a segunda vez que a Vuelta sairá de Lisboa, já o tendo feito em 1997. Esta possibilidade é avançada pelos organizadores desta prova como forte”.

A autarquia lisboeta não confirma, ainda, de forma oficial esta possibilidade mas como o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (e de um novo organismo que junta o ciclismo ibero-americano), Delmino Pereira, existem conversas para que o mesmo aconteça. Caso Lisboa seja escolhida, a 15 de agosto deverá ser realizado um desfile de apresentação das equipas em alguma das zonas históricas da cidade ou junto ao Tejo.

A primeira etapa costuma ser um contra-relógio por equipas mas poderia haver uma segunda etapa ainda em estradas lusas. A grande dúvida está se a etapa de Lisboa seguiria para Badajoz, através do Alentejo até chegar a Estremadura, ou seria Lisboa-Algarve e depois, num segundo dia, os ciclistas entrariam na Andaluzia. Os organizadores pretendem sair da parte continental de Espanha pelo menos uma vez nos próximos quatro anos.

Marrocos é uma possibilidade a estudar num médio prazo (depois que o país se recupere do próximo sismo que viveu) tal como as Canárias, que é mais complicada devido a toda a logística necessária para enviar tanto bicicletas como corredores para este arquipélago. Há três anos estava tudo fechado para que o Porto recebe-se uma etapa da Vuelta, que ligaria a Galiza ou a Zamora, mas o mesmo não aconteceu devido a pandemia de Covid-19.

A próxima Vuelta vai acontecer de 17 de agosto a 8 de setembro de 2024. Em relação a Volta a Portugal, a cidade de Lisboa deverá ficar no próximo ano de fora do mapa da corrida portuguesa, o que torna a oportunidade espanhola cada vez mais forte. Alguns dos ciclistas portugueses a participarem na Vuelta, como é o caso de João Almeida ou Rui Costa (que ganhou uma das etapas na edição deste ano) olham para esta possibilidade com carinho.