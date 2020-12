Há dois anos tive a honra de visitar a Associação Portuguesa “des Loisirs “ de Toulouse na companhia do Conselheiro das Comunidades Portuguesas António Capela que recentemente se demitiu do órgão de consulta do Governo em matéria de Comunidades Portuguesas.

A proximidade que mantinha com a nossa comunidade foi por mim várias vezes realçada e que demonstrava a forma exemplar como exercia o seu cargo. Era a voz da sua comunidade.