A visita do cônsul ao Bistrô e Café Trofa de Eppingen

José Monteiro e a sua esposa, Leonor, são os donos do “Bistrô e Café Trofa”, ponto de referência no norte do Baden-Württemberg para portugueses e estrangeiros que apreciam a gastronomia e pastelaria portuguesa.

Este estabelecimento, que completou 15 anos de existência, é igualmente frequentado por portugueses residentes em cidades vizinhas, como Heilbronn, Sinsheim, Heidelberg e Walldorf.

“Bistrô e Café Trofa”, em Eppingen, na Alemanha, recebeu nos últimos dias a visita do Cônsul-Geral e do representante da Caixa Geral de Depósitos.

O Consulado-Geral sublinha, em publicação nas redes sociais, que o estabelecimento realiza entregas de “catering” em cidades tão distantes como Estugarda ou Frankfurt. Bem como, que é recomendada a reserva para almoços aos fins de semana.

Caso pretenda visitar o “Bistrô e Café Trofa”, poderá fazê-lo de quarta-feira a domingo entre as 10h00 e 22h00.