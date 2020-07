A vida do general Gomes Freire de Andrade em filme

A MauMauMia foi convidada para, em conjunto com a Noite Americana Produções, produzir a série documental “Gomes Freire de Andrade – A Tempestade”, que abordará a aventurosa vida do General Gomes Freire de Andrade. Este projeto conta ainda com a coprodução de produtoras de cinco países europeus onde o General Gomes Freire de Andrade viveu: Federação Russa, Áustria, França, Espanha e naturalmente Portugal.

Com efeito, a produção passará por todos os países acima mencionados: desde a Áustria, onde nasceu Gomes Freire de Andrade e foi iniciado na Maçonaria, passando por Espanha e França, e ainda pela Rússia, sempre como militar destacado, até Portugal, onde é eleito Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano, acabando por ser condenado e enforcado, no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras, juntamente com outros 11 oficiais portugueses revoltosos contra o domínio de Beresford e clamando pelo regresso do Rei D. João VI e a Família Real a Portugal, após exílio no Rio de Janeiro

De acordo com Paulo Ferreira do Amaral, coordenador geral do projeto, “o General Gomes Freire de Andrade é uma personagem ímpar, com um percurso militar e político relevante na segunda metade do século XVIII e primeiros anos do século XIX, tendo testemunhado acontecimentos que mudaram para sempre a história contemporânea da Europa e do Mundo”.

Ainda segundo Paulo Ferreira do Amaral, “a partir de uma ideia inicial de Maurício Valente Ribeiro, que para além de produtor da série, é também o seu mais evidente entusiasta, reuniram-se vontades de Municípios onde a presença de Gomes Freire de Andrade foi mais forte, nomeadamente em Oeiras, Porto e Lisboa, para além da evidente influência que a morte de Gomes Freire de Andrade teve na constituição do Sinédrio, no Porto, e no movimento geral que deu origem à Revolução de 1820, que transformou o nosso País para sempre, trazendo-o para a modernidade”, e prosseguiu “Aliás, comemoram-se este ano os 200 anos da Revolução de 1820 e, por isso, não vejo melhor maneira de homenagear uma das personagens mais relevantes da história portuguesa nesta data tão significativa”.

A pesquisa e o argumento estiveram a cargo de Teresa de Sousa e Graça Castanheira, sendo esta última, igualmente, a realizadora responsável pela obra. A supervisão científica do Projeto foi entregue ao Prof. Doutor António Pires Ventura, da Universidade de Lisboa. Maurício Valente Ribeiro, da MauMauMia, será o Produtor, à frente de uma vasta equipa multidisciplinar e internacional.

A MauMauMia assegurou já acordos de distribuição com várias Entidades internacionais, encontrando-se em fase de conversações e acordos de parceria com Canais internacionais e plataformas de streaming.

A data prevista para a estreia desta série documental será no segundo semestre de 2021. Entretanto, decorrem já as atividades de pré-produção, estando a rodagem prevista para o segundo semestre de 2020.