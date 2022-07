A viagem no tempo de Tino Costa

Natural de Portelas, Lagos, onde estudou música, acordeão e órgão, na Academia Universal de Acordeão, Tino Costa, com mais de 50 anos de carreira, é presença constante em inúmeros concertos, festivais de acordeão em Portugal como no estrangeiro.

Com uma personalidade cativante é na televisão que habitualmente nos tem deslumbrado com o seu dedilhar imparável no acordeão.

Detentor de um palmarés de dezenas de discos editados, executa as composições com expressão e respeito pelas nossas raízes culturais.

Tino Costa, junta os sons do acordeão tradicional aos do acordeão Midi, tornando-o num autêntico conjunto musical, transmitindo as emoções das nossas músicas, das nossas paisagens e das nossas tradições.

“Viajando no tempo” é o novo álbum de Tino Costa. 28 canções onde o virtuoso do acordeão nos transporta numa viagem musical pela raiz e expressões regionais, que ao longo do tempo têm vindo a completar o espólio do cancioneiro nacional. Uma interpretação musical única e um registo sonoro de um músico multigalardoado que tão bem representa a cultura e as tradições.