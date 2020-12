A versão de “Blinding Lights” que faltava está aqui e é portuguesa

‘Blinding Lights’, versão do original de The Weeknd, surge de uma forma quase inevitável entre as várias sessões virtuais que foram sendo feitas pela banda portuguesa Nowhere To Be Found durante o verão, a vontade de fugir ao registo habitual, desconstruir um tema atual de sucesso e mostrar que o crossover de géneros não tem limites.

‘Blinding Lights’ sucede a ‘The Prey’, ‘Traverse feat. Matty Mullins’, (dos Memphis May Fire) e ‘Closer feat. Emily Lazar’ (dos September Mourning), que se aproximam da barreira do milhão de streams no Youtube e Spotify .

O teledisco de ‘Blinding Lights’ dos Nowhere To Be Found, realizado por Rodrigo Fonseca Santos e com cinematografia de André Pêga, pode ser visto aqui: