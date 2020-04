A ver Cannes por um canudo

Diz-me ele que vem de uma sessão de teletrabalho, onde era uma uma chusma de brincalhadeira…

Até se ouvia o movimento dos canos – faz me lembrar… cheira-me a Cannes… – moo… vii… mmeeenn… moviment… movimento; movimento, assim é que é: movimento dos canos de esgotos das latrinas mai-la bagunça dos postos de trabalho dos teletrabalhadores… Se são postos caseiros, claro que se vê e ouve lides domésticas… Coisa sinistra, mas ` tá bem. Às vezes gosto de fazer que acredito. Óbvio que quando faço que acredito também faço que não acredito.

Adinte… que lá vem ginte… Estava a acreditar que trabalhas, digo-lhe eu.

Afinal foste à tragi-comédia, mas é… OK. Fica em Cannes!

Produzes, realizas, fazes a montagem… vais à portaria, guias os desorados com a pilha, passas o filme, vais assistir ao balcão, arrumas a sala, deitas os foguetes, vais apanhar a Cannes… vais… vh… vhha…vhhai… vais apanhar as canas, recomeças a produzir, aí sim… vais a Cannes e no fim lanças de novo os foguetes…

E volta quase tudo ao princípio…

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).