Para os que dizem que a vacina não faz efeito, o melhor é observarem com atenção este gráfico do jornal Público.

No entanto, nem tudo são rosas. Uma galinha da minha mãe, tomou a vacina da Pfizer em Maio e passados 15 dias botou um ovo Kinder Surpresa e dentro do ovo, estava uma bicicleta com rodas tamanho 28. Agora imaginem se fosse um coelho da Páscoa a “botar” o ovo, de certeza que sairia um busto do vice-almirante dentro do ovo.