A União Europeia está a recrutar

O Serviço Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO) lançou um processo de seleção aberto, tendo em vista criar uma reserva de candidatos da qual as instituições, organismos, serviços e agências da União Europeia (UE) podem recrutar agentes contratuais (CAST) em vários domínios.

CONDIÇÕES GERAIS

Estar no pleno gozo dos seus direitos cívicos enquanto nacionais de um Estado-Membro da UE

Estar em situação regular face às leis nacionais de serviço militar

Oferecer as garantias de idoneidade moral exigidas para o exercício das funções em causa.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: LÍNGUAS

Língua 1: nível mínimo C1 numa das 24 línguas oficiais da UE

Língua 2: nível mínimo B2 em alemão, francês ou inglês; esta língua deve ser diferente da língua 1

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DIPLOMAS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – consultar os anexos do convite à manifestação de interesse de cada vaga.

PROCESSO DE SELEÇÃO

Pré-seleção: lista restrita de candidatos, que melhor correspondam às exigências profissionais em causa; Testes de seleção organizados pelo EPSO: testes de escolha múltipla realizados em computador – o candidato incluído na lista restrita, é convidado para uma série de testes de escolha múltipla (raciocínio verbal, raciocínio numérico e raciocínio abstrato e teste de competências); Testes de recrutamento que incluem uma entrevista, a fim de avaliar a adequação das suas qualificações, a sua experiência profissional e os seus conhecimentos linguísticos necessários para o cargo. Pode ainda ter de efetuar uma prova escrita, uma prova prática ou uma simulação; Recrutamento – os candidatos aprovados nas fases 1 a 3 poderão receber uma oferta formal de emprego.

COMO APRESENTAR A SUA CANDIDATURA

A candidatura é efetuada por via eletrónica, no sítio Internet do EPSO.

Consulte as vagas disponíveis. Deve ler atentamente o convite à manifestação de interesse, tendo particular atenção aos Anexos.