A última noite de Telmo Miranda

“A última noite” é o segundo single extraído do mais recente trabalho de Telmo Miranda e que vem demonstrar mais uma vez a faceta romântica deste intérprete.

Desta vez a sugestão é um tema mais ritmado associado às harmonias latinas de inspiração na época estival que atravessamos, centrando-se a inspiração no conceito do amor, temática que percorre igualmente todas as dez canções que integram o álbum “Só”.

Este é um projeto que marca uma mudança no percurso musical de Telmo Miranda que determinado, se propõem a apresentar grandes novidades à medida que este seu novo álbum vai conquistando o seu lugar na música ligeira portuguesa.