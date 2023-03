A toponímia comunista em Portugal

Quando eu era pequeno, a rua onde morava em Oeiras, na Cruz Quebrada, mudou de nome no pós-25 de Abril, deixou de se chamar “Rua de Santa Sofia” para se chamar “Rua Bento de Jesus Caraça”.

Fiquei triste na altura quando soube que a minha rua de infância já teria tido em tempos um nome mais audível e com uma sonoridade mais agradável…o antigo nome soava-me tão bem…a maioria das crianças que brincava comigo durante as tardes de Verão naquela rua também o preferia…lembro-me de conversas em criança, já demonstrando uma certa maturidade, em que o nome antigo seria aprovado e reposto por maioria absoluta numa espécie de assembleia de freguesia infantil ao ar livre….o nome da rua soava-nos tão estranho e feio… “Bento de Jesus Caraça”…

A acrescer a isto, as pessoas nunca nos entendiam à primeira, na escola ou quando íamos a qualquer lado e tínhamos de dizer a nossa morada, interrogavam-nos sempre; “caraças?”

No meu caso, lá puxava da cassete do costume, e repetia “não… a rua chama-se Bento de Jesus Caraça”…A muito custo lá me entendiam e entre uma cara de estranheza e um encolher de ombros, o nome da rua lá era escrito, entre o mau humor de quem ouvia e o dissabor de quem o transmitia.

Com o devido respeito que merece a vida deste ilustre matemático comunista, opositor da ditadura, acho ridículo o exagero das mais de 20 ruas que em Portugal que têm o seu nome, a acrescer a outros tantos colégios, escolas profissionais, institutos, etc…

O processo revolucionário em Portugal levou a este tipo de excessos…a autênticos altares de bajulação de camaradas afetos ao PCP.

Uns valentes anos mais tarde, quando fiz 21 anos e fui morar para o concelho do Seixal de malas e bagagens, passei a denominada ponte 25 de Abril, e cheguei a um concelho que só em ruas chamadas “25 de Abril” deve deter mais de umas trinta ruas homónimas…

Desta vez, eu tinha ido parar, mais uma vez, a um concelho com grande significado para o PCP….o Seixal…ou não passassem os meus filhos na escola “Zeca Afonso” (Dr. José Afonso)…

É engraçado vermos a confusão que o nosso GPS ainda faz se inserimos uma “rua 25 de abril” no destino a rumar. Recomendo a experiência e vejam que temos logo à partida uma panóplia de opções de “ruas 25 de Abril” para o nosso destino…

O 25 de Abril foi das melhores coisas que aconteceu a Portugal nos seus quase 900 anos de existência, mas esta mania muito portuguesa de correr tudo com o mesmo nome, é algo que está intrínseco à nossa maneira de ser…. Não temos, por exemplo, na mesma proporção Ruas chamadas” 5 de outubro” ou ruas “1 de Dezembro”…

Mas os portugueses são assim…vão do 8 ao 80 num ápice, é uma característica do nosso sangue latino que às vezes só com o passar do tempo ameniza…e que só consegue ao final de muito tempo, ganhar discernimento.

A toponímica das ruas foi, a meu ver, alvo de excessos principalmente nos anos iniciais da nossa democracia. O exagero que a esquerda política teve em certos municípios, a juntar ao medo de alguns municípios de direita de serem chamados de “fascistas” fez com que a esquerda radical ganhasse margem de manobra para batizar o que lhes desse na “real gana”.

Esta vontade mais emocional do que racional dos portugueses pouco tem a ver com o equilíbrio de reconhecimento que deveria existir numa História de um país com nove séculos e que deverá ser refletida, de forma integral e equilibrada na toponímia do nosso Portugal.

A prioridade dada aos diferentes eventos e personalidades através dos nove séculos de História deveria existir, não permitindo apenas o reconhecimento dos eventos e personalidades ao Século XX em relação às personalidades e eventos existentes nos restantes 800 anos.

Paulo Freitas do Amaral