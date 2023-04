A todos os meus leitores, uma boa Páscoa

Os cristãos celebram pela Páscoa a ressurreição de Jesus Cristo. Em português, a palavra “Páscoa” vem do latim vulgar Pascua, alteração do latim eclesiástico Pascha, que derivou do grego Páscha, por sua vez com origem no hebreu “Pessa’h”, que designava a Páscoa judaica e celebrava a saída dos Israelitas do Egipto. Na realidade, a paixão do Cristo teve lugar durante as festas da Pessa’h.

Em 2023, a festa da Páscoa realiza-se a 9 de Abril para as Igrejas do Ocidente, sendo a Páscoa Ortodoxa a 16 de Abril. Esta data é simultaneamente uma celebração religiosa e uma festa da primavera, e manda a tradição que este “renascimento” seja festejado com uma refeição em família e uma caça aos ovos de Páscoa para as crianças.

O costume de se oferecerem ovos pela primavera já existia, contudo, bem antes da era cristã. Sendo o ovo um símbolo de vida, fazia todo o sentido que fosse igualmente considerado desde sempre um presente de bom auguro. Associar o ovo à festa da Páscoa levava, assim, a uma aproximação evidente entre a promessa de vida que representa o ovo e a ressurreição de Jesus.

Para as famílias com crianças, um bom divertimento será preparar-lhes uma caça aos ovos no jardim, ou mesmo no apartamento, para o que devem ter escondido, na véspera, ovos pintados ou goluseimas, como amêndoas doces, assim como um cestinho que eles encontrarão mal se levantem de manhã. E já agora, como uma vez não faz costume, podem autorizar as crianças a comerem chocolate e amêndoas ao pequeno-almoço no Domingo de Páscoa, o que elas vão adorar.

Desejo-vos uma boa Páscoa com muitas amêndoas.

Dulce Rodrigues

