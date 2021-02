Título: A timidez das árvores

(colecção mãos de semear)

Autora: Lilía Tavares

Editora: Modocromia 2020

“Árvores.

Misteriosas e antigas,

As mais íntimas amigas da terra.”

“A timidez das árvores” é a mais recente criação literária da poetisa Lilia Tavares. Nas obras anteriores. Lilia Tavares utiliza a palavra e género poético para construir um mundo de simbologias e de imagens, sempre com conotações ligadas a natureza, ao cosmo, à força do universo, aos ciclos da vida e dos homens. A sensibilidade poética da poetisa, leva-a por caminhos de descoberta do seu eu em relação ao mundo e ao espírito das coisas. À transcendente força dos elementos da natureza, dando-lhes novos sentidos, outras possibilidades de interpretação. A água como elemento de regeneração, como evocação de memórias e de elevação. A força dos ventos, elemento de impulsão ou de desagregação. A noite como lugar de sonho ou de evasão, como todos os seus nomes, com a presença ou a ausência, a luz ou a sombra.

Nesta recolha de poemas, Lilia Tavares, utiliza a simbologia da árvore para contruir um conjunto de poemas que, como a árvore, nos traduz o movimento do cosmo, o passar das estações. O movimento constante de morte e renascimento.

“Em todos os lugares invisíveis

São as árvores a minha casa”

A árvore como lugar de pertença, de reconstrução.

Um corpo vivo, elemento de comunicação com as profundezas, as raízes onde o corpo se alimenta de passado, de seiva, de sombras, e a parte superior, virada para o infinito, para o transcendental, para a luz.

A sensibilidade criativa ao serviço das dicotomias do corpo, das emoções, dos sentidos. O campo lexical espraia-se entre o dia e a noite, a sombra e a luz, o vazio e a plenitude.

“Faço do bosque de sombras um abrigo.

Sossego na respiração das árvores,

minha primeira morada de silêncios.”

A poesia a nomear os lugares de silencio, a dar-lhes sentido, voz.