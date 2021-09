A textura do poema

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Um poema com lógica é escrito com amor

Deve soar bem e tocar o coração com arte

Deve atenuar a fúria e também a nossa dor

Não deve inventar, mas fomentar inventividade.

Um poema que planeie arte e a possa criar

Descrevendo a criação e lindo um por-do-sol

Com uma textura suave que nos motive amar

Um poema assim queremos ter no nosso rol .

Poema de textura viva um processo criador

Isso mesmo sendo uma ação bem expressiva

Fazendo parte de nós e do nosso amor

Sua textura deve ter sangue para que viva.

Poema comunicação está sempre entre amigos

Na família, no trabalho, e repudia qualquer guerra

Um poema com carne nos alerta de perigos

Aos quais todos estamos sujeitos nesta terra!

José Valgode