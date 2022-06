A surpreendente jornada da Liga das Nações

Um dos jogos da jornada deste sábado da Liga das Nações foi um autêntico jogo de loucos.

Em Roterdão, entre Países Baixos e Polónia, a seleção visitante esteve a vencer por 2-0, mas os neerlandeses reagiram e chegaram ao empate (2-2). Já no período de compensação, Memphis Depay teve oportunidade soberana para fazer o 3-2, mas desperdiçou uma grande penalidade.

O resultado mantém os Países Baixos na liderança do Grupo, com sete pontos, enquanto a Polónia tem quatro, tal como a Bélgica, que foi surpreendida em Cardiff ao empatar a um golo com o País de Gales. Tielemans (51’) marcou para os belgas e Brennan Johnson empatou (87’). Vertonghen, defesa do Benfica, ficou no banco de suplentes.

A Alemanha continua sem vencer nesta edição da Liga das Nações, tendo somado este sábado o terceiro empate na prova, frente à Hungria (1-1), na Puskás Arena.

A Mannschaft até esteve em desvantagem, graças a um golo madrugador de Zsolt Nagy (6’), mas reagiu depressa, através de Hofmann (9’). A igualdade a uma bola arrastou-se até final, pese os erros defensivos somados pelas duas seleções e pelo desperdício de ocasiões.

Autor do golo dos alemães, Hofmann poderia ter feito a reviravolta aos 72’, quando surgiu isolado, mas preferiu o passe para Timo Werner, que esbarrou no corte de Orbán. Já Ádám, que saltou do banco dos magiares, poderia ter garantido a vitória em dois cabeceamentos (75’ e 82’), mas permitiu a defesa de Neuer.

No mesmo grupo, a Inglaterra empatou com a Itália, a zero, um resultado que acaba por cair melhor ao conjunto italiano nas contas do Grupo 3 da Liga das Nações.

Com este ponto, a equipa de Mancini ficou com cinco pontos, seguida de Hungria (4), Alemanha (3) e Inglaterra (2). Apesar do equilíbrio na etapa inicial, Ramsdale brilhou por duas vezes na baliza inglesa, mas a selecção da casa acertou uma bola na trave, através de Mount pouco depois do apito inicial.

Na segunda parte, o rendimento caiu, de parte a parte, e o nulo acaba por se aceitar face à escassez de oportunidades e uma quebra de ritmo evidente apesar das muitas alterações dos dois técnicos.