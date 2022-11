A sua conta WhatsApp também foi pirateada?

Mais de dois milhões de números de telefone portugueses que utilizam a aplicação WhatsApp estão à venda num fórum, na internet, de piratas informáticos. É uma pequena parcela de quase 500 milhões de números de 84 países ali disponíveis.

De acordo com o portal Cybernews, que teve acesso a uma amostra de dados e confirmou a grave ameaça de segurança, um vendedor divulgou um anúncio num conhecido fórum da comunidade de hackers, no dia 16 de novembro, alegando estar a vender um banco de dados de 2022 com 487 milhões de números de telemóvel do WhatsApp, que tem mais de dois mil milhões de utilizadores em todo o mundo.

O conjunto de dados diz respeito a pessoas de 84 países, com a maior fatia a calhar ao Egito com 45 milhões de cidadãos atingidos. De resto, a falha afetou também Itália (35 milhões de utilizadores), Estados Unidos (32 milhões), Arábia Saudita (29 milhões), França e Turquia (com 20 milhões cada).

O conjunto inclui ainda 11 milhões de contactos do Reino Unido, dez milhões da Rússia e oito milhões do Brasil. O número de telefones portugueses, segundo a mesma fonte, é 2 277 361.

Veja aqui a lista dos países afetados e o total de contas “hackeadas”: