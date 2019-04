A soltar amarras de Abril

O anúncio de Joe Biden para as Presidenciais norte-americanas de 2020 deverá ser feito esta próxima quinta-feira. Para garantir o lugar na luta contra a mais do que provável recandidatura republicana do atual presidente Donald Trump, Biden terá de suplantar nas primárias do Partido democrata candidatos como Bernie Sanders, Beto O’Rourke ou Kamala Harris.