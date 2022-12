A solidariedade das comunidades portuguesas em prol dos Bombeiros

Um dos mais importantes pilares da proteção civil em Portugal, os Bombeiros desempenham um serviço fundamental em ações de socorro decorrentes de acidentes rodoviários, combate a incêndios, desastres naturais e industriais, emergência pré-hospitalar e transporte de doentes, assim como abastecimento de água às populações, socorros a náufragos, e inúmeras ações de prevenção e sensibilização junto das populações.

Exemplos de altruísmo e de cidadania, às vezes sem o devido reconhecimento dos poderes políticos, as corporações de bombeiros em Portugal debatem-se constantemente com grandes dificuldades, resultantes da falta crónica de meios financeiros, que em muitos casos entravam inclusive a prestação de serviços essenciais às populações.

Ao longo dos últimos anos, muitas destas dificuldades e entraves, agravados pelos contextos das crises económicas, têm sido mitigados e ultrapassados graças à generosidade de vários emigrantes portugueses, que um pouco por todo o território nacional são um apoio vital para o funcionamento de corporações e para a prossecução de relevantes serviços prestados pelos bombeiros às populações.

Um destes exemplos paradigmáticos encontra-se plasmado na filantropia do arquiteto luso-americano John Guedes, fundador da Primrose Companies, uma empresa de arquitetura e construção, sediada em Bridgeport, a cidade mais populosa do estado americano do Connecticut. Natural de Vilas Boas, uma freguesia do concelho de Chaves, John Guedes ao longo das últimas décadas apoiou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago, com a compra de um monitor de sinais vitais para equipar uma ambulância, e a oferta uma ambulância de emergência e outra de transporte múltiplo (ABTM).

O arquiteto luso-americano John Guedes é um distinto filantropo dos Bombeiros Voluntários de Vidago

Este exemplo de generosidade em prol dos “Soldados da Paz” tem sido também o lema de vida do emigrante fafense Manuel Pinto Lopes, responsável pela empresa Almeca Services, uma referência ao nível de aluguer e montagem de andaimes em Paris. O emigrante e empresário natural da “Sala de Visitas do Minho” é conhecido por direta ou indiretamente ter oferecido, ao longo das últimas décadas, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe, veículos para combate a fogos florestais e urbanos, ambulâncias e autoescadas.

Entre os emigrantes portugueses que se têm constituído como genuínos filantropos das corporações de bombeiros, tem-se destacado igualmente, o empresário de restauração luso-americano Manuel Carvalho. Natural de Tamengos, concelho de Anadia, o líder da Fundação “Família Carvalho” e proprietário da Churrasqueira “Bairrada” tem ao longo das últimas décadas mobilizado a generosidade da comunidade luso-americana de Mineola, Nova Iorque, em prol de obras e aquisição de viaturas para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia.

Estes notáveis exemplos de generosidade em prol dos Bombeiros Portugueses, e muitos outros, que foram ou estão a ser dinamizados no seio da Diáspora, evidenciam o cunho solidário de vários compatriotas espalhados pelo mundo e dão mais sentido à máxima da escritora Iara Schmegel: “Bombeiros, aqueles que acendem a chama da esperança”.

Daniel Bastos