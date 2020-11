A Serra da Cabreira e o outono

A Serra da Cabreira transborda de beleza a qualquer altura do ano, mas no outono, a todos inspira com a sua palete de cores e sabores.

O outono instalou-se na Serra da Cabreira e espalha pelos bosques frondosos as suas cores quentes. A Costa dos Castanheiros, as manchas verdes existentes junto à nascente do rio Ave e nas aldeias de Zebral, Campos, Lamalonga e Agra são cenários dignos de postal ilustrado.

Os ouriços, com o sopro do vento, caem e deixam aparecer as deliciosas castanhas. Estas são ótimas para passar uma tarde chuvosa à lareira de uma unidade de turismo em espaço rural.

Os cogumelos, que brotam por entre a vegetação húmida, podem ser mais uma opção para os cozinheiros dos restaurantes vieirenses darem asas à imaginação com tão afamados sabores.

O caudal de água abundante dos rios e riachos também faz desta estação do ano a ocasião ideal para desfrutar da natureza. Em Agra, o rio Ave que vai generoso e rápido, em Zebral, a cascata do Caldeirão e em Lamedo, a Cascata da Candosa, adornam a paisagem já por si generosa.

Esta belíssima região convida todos aqueles que visitarem o concelho a pernoitar numa das várias unidades de alojamento. Aqui o conforto, a hospitalidade, a tranquilidade e a privacidade conjugam-se em harmonia.