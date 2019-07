A Serenata Monumental é este fim-de-semana

Na noite de 6 para 7 de julho, assim que a “cabra” anunciar as 24 horas e logo terminado o fogo de artificio, dar-se-á início à VIII Serenata Monumental dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra, uma referência que se vai afirmando no calendário cultural da cidade. Constitui igualmente uma oportunidade única de reencontro para muitos dos que passaram por Coimbra e nunca esqueceram o que é ser estudante na Universidade de Coimbra, que celebra já 6 anos da sua classificação como Património Mundial da Humanidade.

Organizada uma vez mais pelo Fado ao Centro em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra, a VIII Serenata Monumental dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra vai acontecer, na escadaria da Sé Velha, com a participação de Grupos de Fados de Coimbra a representarem as gerações desde os anos 80 até aos dias de hoje.

“Praxis Nova” representará os anos 80 e irá levar o mesmo repertório que levou há 30 anos aquando da sua participação na Serenata Monumental da Queima das Fitas. “Tempos de Coimbra” encarregar-se-á de representar os anos 90 e entoará a Balada dos 25 Anos do Curso Médico 88/94. “Romance” e “Canto da Noite” representaram o novo milénio e respetivamente as décadas de 2000 e 2010.