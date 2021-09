Com a saída da senhora Angela Merkel, chanceler alemã, da liderança do país germânico ao fim de dezasseis anos, a Europa perde para a ginecocracia, ainda que continue bem e superiormente representada, especificamente nas pessoas das senhoras Ursula von der Leyen, presidenta da Comissão Europeia e na portuguesa Elisa Ferreira, Comissária Europeia para Coesão e Reformas, com vários anos de eurodeputada.

Mário Adão Magalhães