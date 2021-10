Semana para esquecer de José Mourinho. Depois da derrota pesada na Noruega (1-6), o treinador da Roma foi expulso na partida com o Nápoles.

Aos 81 minutos, o treinador português protestou de forma veemente uma alegada falta na linha lateral e acabou por ver o segundo amarelo e a consequente ordem de expulsão.

Veja o vídeo da conferênca de imprensa no final do jogo, em que Mourinho reage à situação do clube e aos maus resultados: