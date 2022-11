A seleção suíça que vai estar no Mundial do Qatar

O selecionador da Suíça, Murat Yakin, divulgou esta semana o lote de jogadores que vão estar no Mundial do Qatar, que se realiza de 20 de novembro até 18 de dezembro deste ano.

Entre as escolhas do turco-suíço figuram craques como Yann Sommer, Akanji, Xhaka, Shaqiri ou Seferovic.

No Campeonato do Mundo, a Suíça está no difícil grupo G, que conta também com Brasil, Sérvia e Camarões.

Confia em baixo a lista composta por três guarda-redes, seis defesas, dez médios e seis avançados.

Guarda-redes: Gregor Kobel, Philipp Kohn, Jonas Omlin e Yann Sommer

Defesas: Manuel Akanji, Eray Comert, Bico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Fabian Schar e Silvan Widmer

Médios: Michel Aebischer, Edimilson Fernandes, Fabian Frei, Remo Freuler, Ardan Jashari, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka e Denis Zakaria

Avançados: Breel Embolo, Christian Fassnacht, Noah Okafor, Harris Seferovic, Xherdan Shaqiri e Renato Steffen.