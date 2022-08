A segurança alimentar europeia está nas mãos de um português

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) nomeou Carlos Gonçalo das Neves como novo Cientista-Chefe. De nacionalidade portuguesa e norueguesa, o atual Diretor de Investigação e Internacionalização do Instituto Veterinário Norueguês (NVI) e Professor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade do Ártico da Noruega (UiT) assumirá as suas novas funções a 1 de novembro de 2022.

Carlos Gonçalo das Neves atuou anteriormente como Chefe de Virologia e Chefe de Segurança Alimentar e Ameaças Emergentes no NVI. Doutorado em ciências veterinárias, as suas áreas de pesquisa e ensino incluem, entre outras, a saúde animal, a biodiversidade e as ameaças emergentes.

“Estamos muito entusiasmados por receber Carlos Gonçalo das Neves como nosso novo Cientista-Chefe. A sua experiência internacional será um forte trunfo para a EFSA na nossa missão de construir parcerias duradouras nas áreas da segurança alimentar, da saúde única e da sustentabilidade”, disse o diretor executivo da EFSA, Bernhard Url.

Seguindo os passos da anterior cientista-chefe da EFSA, Marta Hugas, que se aposentou no início deste ano, das Neves moldará a estratégia científica da EFSA e atuará como embaixador científico da autoridade, promovendo a cooperação e a inovação dentro e fora da EFSA.

“Estou incrivelmente grato pela oportunidade de me juntar à EFSA e à sua incrível rede de cientistas que garantem que nossos alimentos sejam seguros, saudáveis ​​e sustentáveis. Como um forte defensor da One Health, espero que no meu novo papel como Cientista-Chefe possa ajudar a conectar-nos ainda melhor nesta missão comum para a Europa e para o nosso planeta”, afirmou o luso-norueguês.