A saúde e a instabilidade política: dicas para futuros governantes

Seja qual for o novo governo resultante das eleições, a reforma do “sistema de saúde”, será um dos principais dossiês. A desadaptação do SNS (Serviço Nacional de Saúde) às realidades do século XXI salta aos olhos de todos e está provado que por si só não consegue garantir a saúde “em tempo” e de qualidade a todos os cidadãos.

Pequenas reformas correspondem a paliação que não trata o problema. Inovar em saúde é mesmo mudar de paradigma e Portugal tem sorte, pois possui, além do Serviço Nacional de Saúde, um setor privado pujante, um setor social que vai cumprindo a sua missão, uma rede muito ampla de consultórios privados e pequenas clínicas e uma rede alargada de farmácias com ótimo funcionamento. Aproveitar de forma racional todos estes prestadores é não só uma solução como também uma obrigação. O Serviço Nacional de Saúde é centralista, burocrático, perdulário e em bolo de noiva. O setor privado hospitalar, também enferma de estigmas copiados do SNS, mas pode melhorar. A liberalização para a medicina privada pode ser um grande passo.

Há anos que na minha prática clínica vou conversando e observando os anseios dos doentes e seus familiares, sobre o que para eles é prioritário e as respostas batem todas no mesmo, urgência pré-hospitalar, urgências dos hospitais, consultas mais rápidas e prevenção. Há anos que estudo sobre esta problemática, como inovar, como agilizar, afinar para bem dos cidadãos, baixando custos, criando valor para o cliente, atraindo receitas extras que não só da prestação. Entre os temas que tenho abordado, salta com muita importância o envelhecimento ativo. Pedro Mota Soares disse há anos que é necessário promover uma cultura de “envelhecimento ativo” na Europa, envolvendo a participação e não discriminação, a solidariedade e a dignidade. A autorrealização das pessoas idosas são premissas fundamentais.

O ritmo de crescimento do número de pessoas seniores aumenta em mais de 2 milhões por ano na Europa. A entrada na reforma varia entre os países da união e é um desequilíbrio constante. Por este envelhecimento, há necessidade de unidades de saúde e o seu número vai subindo vertiginosamente até 2050, com um aumento previsível de 30%, mais uma razão pela qual o SNS, sozinho, não consegue cumprir. É sabido que um aumento de longevidade associado a um fraco crescimento económico são condicionantes que levarão a alterações profundas no sistema. Por isso os governos terão que começar já a lidar com este desafio político, económico e social.

Os 3 P’s, os 3 T’s e os 3 L’s

Já há algum tempo falei destas analogias. Quando eu era interno de cirurgia na África do Sul, um célebre professor e famoso cirurgião indiano, explicou-me a importância dos 3 P’s para parar hemorragias nos vasos e no coração. Utilizei essa técnica com sucesso. Descobri depois os 3 T’s ao ler Richard Flórida, sobre o desenvolvimento da classe criativa e como controlar hemorragia de jovens talentos para outros países. Os 3 T’s são a tecnologia, o talento e a tolerância, parâmetros que há que privilegiar e são muito importantes para Portugal.

Descobri ainda mais tarde os 3 L’s ao estudar sobre este tema o exemplo da cidade dinamarquesa de Frederica, o life long living, um programa para interação de jovens e seniores.

Portugal não pode desperdiçar talentos e experiência. São necessários pragmatismo e honestidade para desenvolver um sistema de saúde que atempadamente trate os doentes e cuide dos saudáveis.

António Lúcio Baptista

Médico Cirurgião – Cardiovascular Consultant