A Sabedoria disse um dia ao Amor

Meu amor, saibamos viver

bem e serenos os longos dias

que ainda nos separam

da nossa vida juntos

e saibamos escutar de alma aberta

o riso dos nossos filhos

correndo escadas abaixo, escadas acima

na nossa casa por construir

e nós ralhando mas sorrindo por dentro

e eles roubando massa crua na cozinha

das tijelas que esperam por ir ao forno,

e brincando no jardim, roendo maçãs

mordiscando ameixas, lambuzando-se

com morangos e mirtilos e amoras

sob a sombra benevolente do velho castanheiro.

Esses dias do futuro, meu amor

que parecem tão errantes e distantes

talvez estejam mais próximos do que supomos

porque vivem em nós e nós já vivemos neles

apesar de não serem reais

mas o que é real se já os vivemos agora

mesmo antes deles existirem?

Enquanto isso, meu amor,

porque nem a sabedoria

sabe ser sensata nem a poesia

vem dançar nos meus olhos

e na minha boca e no meu corpo

desfibrila o meu coração, faz-me reviver

luz deslumbrante dos meus dias

doce sonho das minhas noites

dá-me a tua mão e vem

beber desse amor tão belo

tão puro, tão natural e nasceu

tão espontaneamente e total

sem que o queréssemos, quiséramos, quiséssemos, …

eu perco-me nos tempos verbais

porque o meu coração é intemporal

e os nossos peitos deixam de ser plurais

quando batem em uníssono.

O nosso tempo virá, meu amor

e agarrá-lo-emos em pleno voo

se preciso for

porque a queda não nos assusta

já o provámos demasiadas vezes

nem o voo ou a vertigem

nem o céu ou o horizonte

nem o destino, essa puta

nem o futuro, esse inconstante.

O nosso tempo virá

porque não pode ser de outra forma

está escrito, nas estrelas, no cosmos

em tudo o que é, pois tudo o que é

quer assistir à nossa felicidade

e até mesmo, esse louco, quer saboreá-la connosco.

E nós, que não somos parcos em nada

daremos de beber a todos

esses sedentos de vida

porque o nosso amor é vida, e luz,

e matéria, e fogo e tudo.

Eles não o sabem, e nós também

ainda só o estamos a descobrir agora.

JLC14102019

(Imagem: “O Amor e Psiqué” de Antonio Canova, 1757-1822)