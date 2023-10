A revolução digital na indústria de reparação de automóveis: loja online Autodoc, realidade aumentada e inteligência artificial

As novas tecnologias têm revolucionado a indústria automóvel em várias frentes e provocado mudanças nos produtos, serviços oferecidos e modelos de negócios nas oficinas e lojas de venda de peças. Os carros estão a ficar mais complexos e a trazer novas tecnologias que devem ser aprendidas pelos profissionais.

Os profissionais são obrigados a ir atrás de novos conhecimentos que os ajudem a resolver problemas que, há uns anos, não existiam ou a comprar peças das quais estão a ouvir falar pela primeira vez. Claro que todas estas mudanças podem tanto atrasar os processos na oficina como levar a que haja cada vez menos profissionais capazes de reparar os novos carros.

Felizmente, da mesma forma que a tecnologia avança, traz novas soluções e deixa todo o conhecimento à disposição de quem o quiser. Já para não falar nas tecnologias mais avançadas, como a realidade aumentada e a inteligência artificial, que integradas com outros softwares podem melhorar a produtividade dos trabalhadores.

Como a Realidade Aumentada (AR) e a Inteligência Artificial (AI) vieram melhorar a produtividade dos profissionais?

1. Melhoram a eficácia da oficina

Um espaço de trabalho mais tecnológico ajuda a que os trabalhadores percam menos tempo nas reparações e que, ainda, melhorem a qualidade da reparação logo no primeiro processo. As informações das reparações também podem ser partilhadas com outros técnicos em apenas alguns minutos, o que é uma ajuda enorme!

Claro que com o aumento da eficácia, o tempo de reparação diminui e o tempo de inatividade também se torna menor.

2. Redução dos custos de inatividade

O tempo de inatividade, regra geral, está associado ao tempo em que os profissionais estão a tentar encontrar solução para o problema o que, por vezes, pode durar dias. Mas, com a tecnologia, esse tempo tornou-se menor.

Com a realidade aumentada, por exemplo, é possível visualizar o problema em 3D e encontrar uma solução adequada com mais rapidez. A reparação também se torna mais rápida o que tanto diminui o tempo de espera do cliente, como permite aos mecânicos atender mais pessoas por dia.

Já a Inteligência Artificial (AI) veio diminuir os gastos associados ao tempo em que o profissional está à procura de solução para o problema. Com a AI é muito mais fácil e rápido aceder à informação que interessa e, como tal, resolver o problema e diminuir o tempo de reparação.

3. Acesso a informações de manutenção e reparação

A tecnologia também veio facilitar o acesso às informações de manutenção e reparação (RMI), o que, novamente, ajuda a que as reparações sejam feitas com mais rapidez, principalmente para os profissionais menos experientes.

Mas como é que o acesso a essas informações facilita o trabalho? Fácil. Imagine que profissionais mais experientes partilham vídeos ou outros, com acesso à realidade aumentada, a resolver determinados problemas. Os menos experientes podem acompanhar o processo e fazê-lo muito mais depressa do que fariam se não tivessem acesso a esse conhecimento e com muitos menos erros.

E agora imagine o que a realidade aumentada e um profissional experiente podem fazer!

4. Simplificação dos processos de reparação

Não nos cansamos de dizer que a realidade aumentada veio trazer imensos benefícios a estes – e outros! – profissionais. Esta tecnologia veio mostrar com detalhe como se procede à reparação de qualquer problema.

Os profissionais nem sequer têm de perder tempo com o processo de trabalho, pois basta entender o processo de colegas mais experientes e seguir o mesmo para melhorar a produtividade, o processo de procura de problema e solução e a produtividade.

Além disso, a existência de centenas de lojas online também veio ajudar a que os profissionais tenham sempre peças automóveis disponíveis e a preços mais baixos, ao contrário do que acontecia com a compra na maioria das lojas físicas.

