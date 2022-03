A resposta para o presente

Após estas últimas eleições estão reunidas as condições para valorizar o trabalho e o empreendedorismo da Diáspora, os presentes resultados demonstram uma clara expectativa na divulgação do que se faz fora de Portugal.

A apresentação de uma plataforma digital para conectar as comunidades, com o seu enorme talento e experiência, tem de ser aproveitado de uma forma sustentável, ou seja, maior divulgação do que se faz na Diáspora e exemplos concretos de qualidade e sucesso de pessoas e seus negócios.

O seu esforço tem de ser valorizado, não só pelo respeito que tem por Portugal, mas pela iniciativa de começarem as suas vidas em condições difíceis, mas com uma enorme vontade de vencer na vida.

Esta oportunidade deve ser aproveitada para aproximar uma cultura que está bastante desenvolvida e reflecte o que melhor temos para dar e receber.

As parcerias têm de ser evidentes, não é só arranjar as condições ou dizer que sim, para depois a burocracia deixar por terra sonhos e oportunidades, é necessária uma intervenção mais directa dos agentes políticos e públicos, deixar de parte certos comportamentos que só fazem mal ao desenvolvimento das comunidades espalhadas pelo Mundo.

A iniciativa tem de ser de todos, o empenho também, não basta apresentar mudanças, se não aproveitamos os ventos.

Por isso, espero que os responsáveis das várias áreas políticas e públicas sejam mais abertos e responsáveis pela divulgação de Portugal na Europa e no Mundo.

Temos todas as condições para fazer valer o nosso esforço, dedicação e valor.

João Fernandes



Para parcerias: [email protected]