A reencarnação de Jesus

Depois de uma época atribulada, que já custou ao clube campeonato, Taça da Liga e Liga Europa, o Benfica encontra-se agora no melhor momento da época.

Um ciclo de cinco vitórias seguidas, quatro para o campeonato e uma para a Taça de Portugal, nas quais a turma encarnada marcou onze golos e não sofreu nenhum. A equipa está há 500 minutos sem sofrer golos para a Liga, a sexta melhor série deste século, embora ainda longe do registo de 809 minutos do conjunto de Jorge Jesus de 2014/2015 ou do mais longínquo registo de 1065 minutos com a baliza inviolável de 1985/1986.

Na segunda metade da temporada surpreende a recetividade de Jorge Jesus para, numa fase tardia da sua carreira, experimentar uma nova solução tática, abandonando a sua devoção ao 442 que marcou a sua carreira em clubes de maior dimensão. O Benfica tem vindo a desenvolver de forma intermitente a opção por uma defesa a três, sistema cada vez mais comum no futebol atual, pelas mãos de treinadores como António Conte, Diego Simeone ou Rubén Amorim.

Independente do sistema escolhido, o treinador português continua a privilegiar a utilização de um avançado forte fisicamente como eixo central do movimento ofensivo. Depois de uma época irregular, na qual teve dificuldades para agarrar a titularidade, Seferovic chega a esta fase da temporada em grande forma e com reais possibilidades de vir a ser o melhor marcador da Liga, feito que já alcançou no passado. Parece tratar-se mais de um efeito do que de uma causa do carburar da máquina encarnada nas últimas partidas.

Veremos se as águias conseguem manter a toada forte até ao final do campeonato, que pode valer lugar na próxima edição da Liga dos Campeões. É certo que no mercado de transferências a SAD procurará recuperar parte do avultado investimento feito no ano passado. Assim, será curioso ver como Jorge Jesus lidará com a pressão para apostar na formação, o seu calcanhar de Aquiles, que se vai juntar à exigência de resultados na próxima época.

Jaime Monteiro