a rapariga engravidou de um pastor

um guardador de cabras e estrelas

que de quando em quando deixava

as altitudes e descia à vila

ambos tinham olhos forjados no soro do esplendor

os do pastor castanhos os da rapariga muito azuis

um dia viram-se apaixonaram-se

comeram maçãs juntos

a natureza jubilosa com o idílio

aprimorou e perfez o poema

o amor um caminho que passa no meio de um pomar fulgurante

uma transumância para o infindo

quando no ventre da rapariga

começou a chocalhar um minúsculo coração

um rebanho de felicidade no coração dos futuros pais

o pastor caiu de um rochedo e morreu

durante semanas todo o corpo e alma

da rapariga choraram o amadíssimo pastor

conquanto os seus olhos só o chorassem escondidamente

na aldeia onde sempre anoitecia muito cedo

e a noite era sempre mais longa que o dia

todos sabiam já da queda mortal do pastor

do rebanho abandonado que triste nas montanhas ruminava um luto sombrio

todos porém ignoravam o minúsculo coração a chocalhar no ventre da rapariga

um dia na perdição e desespero da sua viuvez dolorosa

a rapariga vestiu um amargurado vestido preto

ganhou coragem e contou tudo à mãe

a mãe ficou espantada quando a filha lhe disse

dedilhando copioso choro

que não queria nem um menino nem uma menina

– quero um sol mais brilhante que o que brilha no cume das montanhas

a mãe chamou-a louca

– és louca, rapariga, és louca

cumpridas as nove luas

a natureza disse à rapariga

que era chegada a hora de ao mundo dar um ser

cheia de dores e aflições

a rapariga foi parir em segredo na saudade do pomar onde na companhia do seu amadíssimo pastor conhecera o amor e comera as maçãs mais deliciosas da sua vida

no pomar agora repleto de flores

com a ajuda da lua das estrelas e do pastor

a rapariga deu à luz uma menina

deu-lhe o nome de Lúcia

na vila desde então

anoitece mais tarde

e a noite dura menos que o dia

