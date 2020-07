A rádio que leva a Madeira à diáspora

A Rádio Cantinho da Madeira está há 14 anos ao serviço da comunidade portuguesa no Mundo. O projeto foi criado em 2006 com o objetivo de aproximar a comunidade a Portugal apostando na divulgação das tradições, da cultura e da música portuguesa. A iniciativa surgiu simbolicamente a 1 de julho, por coincidir com o Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, para dar voz à comunidade na diáspora, numa altura em que o acesso à internet era ainda limitado.

A Rádio Cantinho da Madeira conta atualmente com mais de duas dezenas de colaboradores que de forma voluntária realizam emissões regulares em “estúdios improvisados” a partir de casa na Venezuela, Reino Unido, Suíça e Portugal.

São produzidos programas variados com entrevistas a artistas regionais e nacionais e com conteúdos destinados a abordar problemas que afetam as comunidades portuguesas. A emissão conta ainda com crónicas nas áreas da saúde, cultura e justiça.

Durante o período de confinamento obrigatório provocado pela pandemia de covid-19, a Rádio Cantinho da Madeira reforçou as emissões de modo a ser a companhia de milhares de portugueses no mundo forçados a permanecer em casa.

O Cantinho da Madeira está disponível na plataforma www.cantinhodamadeira.pt e também com aplicações próprias para iOs e Android.