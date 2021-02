A Rádio Miúdos agora tem um canal para miudinhos

A Rádio Miúdos lança esta segunda-feira o Canal Miudinhos, um novo espaço dedicado aos mais pequenos, dos zero aos seis anos de idade.

Com acesso a partir do site da Rádio Miúdos, o Canal Miudinhos é uma rádio dedicada à primeira infância em todo o universo da lusofonia. A música é para eles, as histórias são para eles, as atividades, os passatempos e as surpresas são para eles.

Com emissão online 24 horas por dia, qualquer hora é boa para os mais pequenos ouvirem uma história ou uma cantiga em português em qualquer parte do mundo.

Mas se o canal ligares e a tua história não encontrares, ela vai estar em podcast no site, para ser ouvida em qualquer momento.

E mais!… o Canal Miudinhos vai ser habitado por uma personagem especial muito fofinha que adora crianças e vai estar lá sempre para elas! Mas não podemos ainda revelar quem é. No momento certo vamos apresentá-la, é só esperar mais um pouco.

Esta nova rádio foi criada a pensar nos mais pequenos, mas sem esquecer os pais, os educadores e todos os cuidadores das crianças na primeira infância que terão um espaço dedicado no site. De todos eles, o Canal Miudinhos quer ouvir opiniões e sugestões de conteúdos para enriquecer a programação. E para eles, o canal oferece também conteúdos sobre saúde, psicologia, desenvolvimento da criança e segurança infantil.

No dia 15 de fevereiro começa oficialmente esta nova aventura, mas o Canal Miudinhos já está em emissões experimentais há cerca de um mês. E os comentários que têm chegado são muito animadores. No primeiro dia oficial de emissão do canal vamos poder ouvir a opinião de diversas figuras públicas portuguesas e também de educadores e pais que deixaram uma gravação de voz sobre o que pensam do Canal Miudinhos e o que querem lá ouvir.

Canal Miudinhos. Oficialmente no ar a partir de 15 de fevereiro em www.radiomiudos.pt